В ОП рассказали, что будет с госдачами после выселения оттуда экс-чиновников

Сейчас происходит аудит договоров тех, кто сейчас живет в Конче-Заспе. Фото: "Фокус"

Для граждан планируют открыть доступ на объекты государственной собственности на территории Кончи-Заспы в Киеве, Залесья в Киевской области и полуострова Бирючий в украинской части Азовского моря.

Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

В планах открыть территорию Кончи-Заспы, заявил Тимошенко.

"По поручению президента Владимира Зеленского происходит аудит договоров тех, кто сейчас живет в Конче-Заспе. Думаю, не секрет, каким будет результат, и через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Откроем территорию Кончи-Заспы для людей", - отметил заместитель руководителя ОП.

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Залесье, которое находится на балансе Государственного управления делами, уже открыто для граждан, заявил Тимошенко. Туда можно купить билет. Сейчас идет процесс трансформации территории Залесья в национальный природный парк, создаются кластеры с зонами, где можно построить гостиницы, готовят документацию.

Кроме того, по словам Тимошенко, уже фактически открыт доступ граждан к полуострову Бирючий, где расположена летняя резиденция президента. "Теперь это большой экопарк на берегу моря", - сказал Тимошенко. Там начинают обновление инфраструктуры, сооружают летние домики, бассейный комплекс, разрабатывают туристические маршруты.

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На территории "Выставочного центра" в столице строят спортивный центр.

"Один из объектов на ВДНХ, который мы завершим уже в этом году, - это огромный и уникальный для Европы спортивный кластер. Его строят в рамках программы президента "Большая стройка". В этом кластере будет urban-парк, даже в планах отдаленной перспективы и бассейн, зоны для прогулок, пробежек. И главное - все это будет готово к 24 августа, ко Дню Независимости Украины", - заявил Тимошенко. Он отметил, что сейчас на объекте ведутся подготовительные работы.

Зеленский анонсировал аудит госдач. Планируют установить перечень лиц, десятилетиями проживающих на государственных дачах Дома отдыха Конча-Заспа и комплекса отдыха Пуща-Водица. В целом это более 100 госдач и резиденций. Комплекс отдыха Пуща-Водица и Дом отдыха Конча-Заспа, на территории которых расположены государственные дачи, находятся под Государственным управлением делами, содержится за счет государства. Площадь этих VIP-поселков, по данным ГУД, составляет почти 300 га. На территории Кончи-Заспы размещен 71 дачный дом и четыре пансионата на 145 номеров. В Пуще-Водице - пансионат на 36 номеров, 30 домов на 71 семью и различные заведения: клуб-столовая, буфет, склады, прачечная, магазин, бильярдная. Там до сих пор живут несколько сотен членов предыдущих правительств, среди которых: бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин, ексгенпрокурор Святослав Пискун, второй президент Украины Леонид Кучма.