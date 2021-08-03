В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко

Виталий Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, которые могли работать в Украине. Коллеги погибшего подозревают в убийстве белорусские спецслужбы. Фото: Image source, Tadeusz Giczan

Президент Владимир Зеленский держит на контроле дело лидера Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретар главы государства Сергей Никифоров.

При этом он официально не поддержал позицию Запада, который обвинил в трагедии режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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"В Европарламенте заявили, что это международный терроризм со стороны Александра Лукашенко. Какова позиция Офиса президента?", - спросила журналистка.

Никифоров сослался на информацию, озвученную МВД.

"Офису президента к этому добавлять ничего не нужно. Мы внимательно следим за выводами полиции. Президент держит дело на контроле. Нам важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси. Важно, чтобы белорусы, которые после событий лета - осени прошлого года приехали в Украину, чувствовали себя в безопасности. Мы над этим работаем.

Когда докажут, что это была операция спецслужб (Беларуси. - Gazeta.ua), будет реакция президента", - отметил Никифоров.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Мужчину нашли повешенным 3 августа. Евросоюз и США призвали Киев провести надлежащее расследование этого преступления. Евродепутат Петрас Аустревичюс назвал смерть Шишова актом международного терроризма режима Лукашенко.