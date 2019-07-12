В офисе Зеленского отрицают, что у них были следственные действия

Информацию об обысках в пресс-службе назвали "фейком". Фото: из открытых источников

Государственное бюро расследований не проводило следственных действий в Офисе президента 11 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского, передает "Украинская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун потроллила Зеленского за "вишневые косточки"

"Следователи ГБР были только 29 мая - по факту, обнародованному Данилюком по поводу исчезновения серверов и другого оборудования с Ситуационного центра АП, - заявили там. - Больше не были. Эта информация - фейк. Просим опровержения".

ЦИК Украины отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169-му округу (Киевский район Харькова) Александра Куницкого.