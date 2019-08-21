В Офисе Зеленского готовят новшество для госслужащих

"Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников", - Нефедов. ФОТО: УНИАН

Офис президента Владимира Зеленского готовит законопроект, который упростит трудоустройство и увольнения госслужащих.

Об этом журналистам рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, комментируя увольнение глав таможен в регионах.

"Сейчас мы разработали совместно с Офисом президента законопроект - я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной - о том, чтобы упростить вопрос увольнения и найма на госслужбу", - передает слова Нефедова "Интерфакс-Украина".

"Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников ... Конечно, если мы будем по шесть-семь месяцев бегать за каждым госслужащим - он может в любой момент уйти на больничный и де-факто находиться там вечно, - думаю, тогда процесс обновления (таможни - Gazeta.ua) точно затянется".

Сейчас уволен только один руководитель - глава Львовской таможни, чьей отставки требовал Зеленский.

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13 июля Владимир Зеленский в командировке на Одессе заставил написать заявление об увольнении и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова. Тот не выполнил договоренность об увольнении четырех голов таможен в западных областях Украины, если те не уволятся сами.