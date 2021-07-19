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"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы

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&quot;В Офисе Зеленского боятся двух вещей&quot;: с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Верховная Рада остается зависимой, говорит политолог Виктор Бобыренко. Фото: Верховная рада Украины

Верховная Рада, которая ушла на каникулы до сентября, остается зависимой от Офиса президента Владимира Зеленского. "Слуги народа" продолжают отвлекать внимание общества от тем, которые могут обвалить рейтинг главы государства. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Бобыренко.

"Власть сейчас боится двух вещей. Зеленского и "слуг" тяготит дело "вагнеровцев". То есть возможность скандала с этой стороны. Президент даже ходил на интервью к Наталье Мосейчук, чтобы показать обществу, что он не виноват, что это не измена. Второй вопрос – это тарифы. Они могут похоронить рейтинг Зеленского. Все направят на то, чтобы отвлечь внимание общества от этих тем. Будут псевдо выпады против олигархов. Можно ожидать увольнения министра или даже целого Кабмина", – говорит Бобыренко.

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Верховная Рада остается зависимой, говорит политолог. "Монобольшинство – это кнопочникы Зеленского. Большинство депутатов не на своем месте. Влияние на парламент с Банковой системное. Формулируют депутатам задачи, контролируют выполнение. На самих депутатов никто не обращает внимания", – говорит Бобыренко.

Добавляет: "Иногда "слуги" не принимают важные законы для Офиса президента – так проявляются группы олигархов. Или ахметовская, или Коломойская группа "слуг". Во всех других партиях они тоже есть. Если идет какое-то невыгодное назначение, эти группы могут не дать голосов".

"Среди заслуг можно отметить закон, разрешающий реформы в Высшей квалификационной комиссии и Высшем совете правосудия. То есть Рада пытается сдвинуть судебную реформу – это большое достижение. Хорошо, что не воспользовались возможностям отсрочить закон о языке на телевидении. Летом много внеочередных заседаний не будет. Рада проголосовала за все законы, необходимые для встречи Зеленского с Джо Байденом", – отмечает Бобыренко.

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Добавляет: "Не смогли принять депутаты закон о медицинском каннабисе. Так произошло из-за предубеждения депутатов и неоднозначного мнения общества. В этом вопросе оглядываются на соцопросы".

16 июля депутаты подрались в Верховной Раде перед каникулами. Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко ударил нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского. 16 июля был последний день пятой сессии парламента. После этого по графику депутаты должны пойти на каникулы. Новая сессия начнется 7 сентября. 20-го июля проведут внеочередное заседание.

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