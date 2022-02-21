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В Офисе президента шокировали суммой ежемесячных потерь Украины от угрозы вторжения РФ

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В Офисе президента шокировали суммой ежемесячных потерь Украины от угрозы вторжения РФ
Украина ежемесячно теряет из-за угрозы вторжения России до $5 млрд – Шурма. Фото: УНИАН

На фоне угрозы нового вторжения России Украина ежемесячно с января 2022 года теряет до $5 млрд.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "РБК-Украина".

"Необратимые потери составляют в нынешней стрессовой ситуации - два - три миллиарда долларов в месяц. Это остановленные инвестиции, дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", - сказал Шурма.

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Также Украина теряет на финансовых рынках из-за спекулятивного давления. Оно блокирует заимствования и оказывает давление на курс, добавил Шурма.

"Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок - около полутора - двух миллиардов долларов в месяц", - сказал он.

С осени прошлого года в СМИ появляются сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отвергает. В то же время, требует от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.

Тем временем компания Maxar показала новые спутниковые фото наращивания российских войск возле украинских границ. Скопление происходит в оккупированном Крыму, Беларуси и на западе России.

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