В Офисе президента идет борьба за СБУ

О драках в Офисе президента. По данным источников Цензор.НЕТ, на этой неделе состоялось совещание в ОП по вопросу эффективности действий СБУ с участием самого президента – но никаких драк не было. Было совещание по вопросу эффективности работы Главного следственного управления СБУ, по ходу которого были резкие оценки, но голос не повышался, общего решения никто не принял.

Отношения Ивана Баканова с главой Офиса Президента Андреем Богданом действительно можно охарактеризовать как весьма проблемные. Глава СБУ не допускает какой-либо критики и любых действий, которые он расценивает как вмешательство в свои дела и свои полномочия.

После совещания в ОП, по данным источников, председатель СБУ Иван Баканов направил президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении Владислава Бухарева с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника главного управления "К". На различных уровнях и кулуарно сейчас обсуждаются замены других зампредов СБУ - Дублика, Карпенко, Баранецкого, но реальных кадровых решений на сегодняшний день нет.





Ситуация выглядит весьма скандально. Президент Зеленский уволил Бухарева с более высокой по рангу должности главы Службы внешней разведки и назначил на главк "К" 12 сентября, то есть меньше двух месяцев назад. За это время кадровых перестановок Бухарев не осуществил, всех заместителей и начальников подразделений в "К" назначил сам председатель Баканов, Бухарев работал с теми, кто есть. За это время почти каждый день "К" проводило задержания, обеспечивало действия ДБР.

Бухарев о вероятных кадровых перестановках узнал из вопроса Цензор.НЕТ:

"Мне ничего не известно об увольнении. Думаю, что о кадровых решениях, если они на самом деле есть, мне бы сообщили при личной встрече. Я – военнослужащий, у меня не политическая должность, и я должен подчиняться приказам. Моя совесть чиста – за два месяца в главке "К" вся моя работа и ее результаты на виду. Никаких претензий, служебных расследований, уголовных дел против моих сотрудников за время моего пребывания в должности не было, нет даже критики в соцсетях, ни к каким скандалам или интригам я не причастен. Более ничего комментировать не могу, не знаю".

Судя по всему, причина представления на увольнение Бухарева та же, что и причина его назначения – политический контроль за СБУ и борьба за полномочия. Президент Владимир Зеленский назначил Бухарева на пост первого зампреда СБУ своим решением, без согласования с Бакановым, и это, очевидно, было воспринято как недоверие. По сути Баканов показал Зеленскому, что отказывается работать с руководителями, которых президент ему назначает сам.





Очевидно, что назначение и представление на увольнение Бухарева – результат дефицита доверия и взаимодействия внутри команды Зеленского. Кадровые перестановки будут продолжаться, потому что рациональной политики в сфере обороны и безопасности власть выработать пока не может. Совещание у президента по вопросу повышения эффективности работы СБУ заметно обострило противоречия и борьбу за власть в президентской команде. В таких условиях хаотичность будет нарастать.