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понедельник, 30 декабря 2019 03:47

В ОБСЕ рассказали о результатах обмена пленными

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В ОБСЕ рассказали о результатах обмена пленными
В ОБСЕ рассказали о ходе обмена пленными. Фото: РБК

ОБСЕ приветствует обмен пленными между Украиной и террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".

"Освобождение большой группы задержанных в праздничное время является особенно важным. Семьи смогут воссоединиться и провести вместе время в период праздников", - заявил председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, пишет "Радио Свобода".

Лайчак также напомнил сторонам об их обязательствах придерживаться полного и всеобъемлющего перемирия и выразил надежду на дальнейшие "позитивные шаги" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я все еще надеюсь, что мы увидим больше этих таких необходимых положительных шагов к мирному решению конфликта в 2020 году. ОБСЕ готова оказать поддержку в рамках своего мандата через Трехстороннюю контактную группу и Специальную мониторинговую миссию в Украине", - отметил действующий председатель ОБСЕ.

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Напомним, 29 декабря неподалеку от КПВВ "Майорское" на Донбассе начался масштабный обмен удерживаемыми лицами. На подконтрольную Украине территорию вернулись пленные, которых удерживали боевики "Л/ДНР".

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