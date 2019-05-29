В обновленном парламенте Ляшко будет в оппозиции - социолог

Социолог Алексей Боровский назвал, какое именно место может достаться Радикальной партии Ляшко в переизбранной Верховной Раде. Фото: Комсомольская правда

Радикальная партия Олега Ляшко в новом парламенте будет оппозицией к действующей власти.

Такое мнение высказал социолог Алексей Боровский на своей странице в Facebook.

Эксперт считает, что проходной барьер на предстоящих выборах станет своеобразной ревизией со стороны населения.

"На парламентских выборах проходной барьер будет выполнять роль социального контроля. Пройти его смогут, как новые проекты так и те, кто найдет в критике Зеленского свой потенциал", - говорит социолог.

Также Боровский отмечает, какое именно место может достаться Радикальной партии Ляшко в переизбранной Верховной Раде.

"Например, Радикальная партия Олега Ляшко, которая фактически сразу начала критиковать президента и своими действиями демонстрирует готовность занять место оппозиции в новом парламенте. У нас избиратели любят выбирать между двумя полюсами, одни это кто у власти, другие кто с ней борется", - констатировал социолог.

Напомним, что Ляшко неоднократно критиковал Зеленского за принятые решения, в частности кадровые.