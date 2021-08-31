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В НАТО прокомментировали возможность вступления в Альянс воюющей страны

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В НАТО прокомментировали возможность вступления в Альянс воюющей страны
В НАТО сообщили хорошую новость для Украины. Фото: Reuters

В уставе НАТО нет нормы, которая бы не позволяла стране получить членство во время войны на ее территории.

У Украины есть все шансы стать членом НАТО несмотря на российскую агрессию, заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Страны-члены НАТО должны быть уверенными, что вступление нового государства усилит безопасность Альянса. Из-за этого решение о принятии стран принимается коллективно.

Альянс заинтересован в том, чтобы агрессия России оставалась красной линией для НАТО. Поэтому Украина должна противостоять этой агрессии. Конечно, не без помощи НАТО.

После вторжения России на территорию Украины, Североатлантический альянс увеличил свое военное присутствие в Черном море, корабли НАТО заходят в украинские порты, а наши военные принимают участие в международных военных учениях. В частности представитель альянса отметил Sea Breeze – 2021.

"Нынешний Sea Breeze – крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", – добавил Винников.

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не подходит под требования членства в ЕС. "Вступление в ЕС имеет кучу условий... Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - сказала Кальюлайд.

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