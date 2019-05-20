В "Народном фронте" сомневаются в роспуске Рады и будут менять название

В "Народном фронте" сомневаются, что Зеленский имеет юридические основания распустить парламент.

Заместитель главы фракции "Народний фронт" Виктория Сюмар считает сомнительной юридическую сторону решения президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

"Юридически основания, мягко говоря, весьма сомнительны", - сказала она журналистам после инаугурации Зеленского, пишет "Інтерфакс-Україна"

Другой член фракции НФ Игорь Котвицкий заявил "Українська правда", что у него нормальное отношение к роспуску парламента.

"Нормальное отношение. Вариантов нету, будем идти на выборы. Абсолютно", - сказал он.

Также Котвицкий добавил, что будет ребрендинг партии, и "Народний фронт" пойдет на выборы с новым названием.

Народний фронт готує ребрендінг, - Котвіцький pic.twitter.com/FwCMTITK8a — Roman Kravets (@RomanKravets) 20 травня 2019 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На инаугурации Зеленского произошел курьез

Новоизбранный президент Владимир Зеленский распускает Верховную Раду 8 созыва. Об этом заявил с трибуны парламента.