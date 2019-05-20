В "Народном фронте" сомневаются в роспуске Рады и будут менять название

Заместитель главы фракции "Народний фронт" Виктория Сюмар считает сомнительной юридическую сторону решения президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.
"Юридически основания, мягко говоря, весьма сомнительны", - сказала она журналистам после инаугурации Зеленского, пишет "Інтерфакс-Україна"
Другой член фракции НФ Игорь Котвицкий заявил "Українська правда", что у него нормальное отношение к роспуску парламента.
"Нормальное отношение. Вариантов нету, будем идти на выборы. Абсолютно", - сказал он.
Также Котвицкий добавил, что будет ребрендинг партии, и "Народний фронт" пойдет на выборы с новым названием.
Народний фронт готує ребрендінг, - Котвіцький pic.twitter.com/FwCMTITK8a— Roman Kravets (@RomanKravets) 20 травня 2019 р.
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Новоизбранный президент Владимир Зеленский распускает Верховную Раду 8 созыва. Об этом заявил с трибуны парламента.
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