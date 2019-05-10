В "Народном фронте" объяснили позицию относительно инаугурации

"Народный фронт" имеет 86 депутатов в парламенте. Фото: УНИАН

Фракция "Народного фронта" определит свою позицию относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на заседании фракции в понедельник, 13 мая.

Об этом сказал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

"Не факт, что за 19 мая будет достаточно голосов. Поэтому не исключаю, что дата может быть компромиссной. Это может быть или 28 мая, или 1 июня, суббота. Решение нашей фракции будет приниматься 13 мая, когда будет собрана Верховная Рада, будет заседание фракции. У нас во фракции еще не было обсуждения, депутаты не собирались вместе. Думаю, позиция будет единой", - сказал Геращенко.

При этом он подчеркнул, что фракция НФ - это 86 голосов. А для принятия решения нужно 226.

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После встречи с руководителями фракций и групп Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада 14 мая назначит дату его инаугурации. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Тогда он сможет распустить Верховную Раду - согласно закону, имеет право сделать это до 27 мая. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал выбор 19 мая. В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом. Для инаугурации предлагают даты 19, 20 и 28 мая.