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четверг, 14 ноября 2019 10:34

В НАБУ ждут через месяц увидеть Онищенко в Украине

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В НАБУ ждут через месяц увидеть Онищенко в Украине
В декабре Онищенко собираются экстрадировать в Украину. Фото: efu.org.ua

Уже в декабре в Украину должны вернуть экс-нардепа Александра Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", - сказал Сытник.

По его словам, политика-беглеца принудительно вернут в Украину. Решение о екстрадиции Онищенко уже есть. Ориентировочная дата возврата - декабрь 2019 года.

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Также руководитель НАБУ прокомментировал вероятность того, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия: в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".

Бывший народный депутат Александр Онищенко сам собирается вернуться в Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, подконтрольного куму президента России Виктору Медведчуку.

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