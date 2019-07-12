В Москве отпустили всех задержанных на митинге крымских татар

Всех крымских татар отпустили. Фото: Радио Свобода

В Москве отпустили всех 50 крымских татар, ранее задержанных во время акции протеста под Верховным судом Российской Федерации.

На всех задержанных составили административные протоколы по ч.5 ст.20.2 Кодекса РФ об административных нарушениях (нарушение установленного порядка организации митинга), сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

"Судебные заседания по этим протоколам должны состояться 29 июля. Мы намерены присутствовать и отстаивать позицию задержанных крымских татар", - сказали правозащитники.

Также задержанным грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

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В Москве более 50 крымских татар задержала полиция во время акции протеста под Верховным судом РФ, который рассматривал апелляцию по делу членов организации "Хизб ут-Тахрир".