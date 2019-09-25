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среда, 25 сентября 2019 12:07

В Минздраве создают офис пациента

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В Минздраве создают офис пациента
В Минздраве рассказали о создании офиса пациента. Фото: ТСН

Министерство здравоохранения запускает офис пациента, который будет обрабатывать жалобы людей.

"К концу недели, возможно на следующей, будет создан офис пациента. Сейчас, если пациент столкнулся с нарушением его прав, или с какими-то проблемами, недостачей лекарств, правонарушениями, вымогательством взятки и тому подобное, он может обратиться на горячую линию министерства здравоохранения. Я не знаю ни одной живой души, которая туда дозвонилась, и коллеги, которые работают здесь в пресс-службе так же говорят, что нет людей, которые бы дозвонились. По крайней мере мы их не знаем", - заявил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, пишет ТСН.

Раимов говорит, что люди звонят в приемную министра, они звонят прессслужбы и в принципе эти звонки никто не обрабатывает. То есть, если у человека есть жалоба на нее никто никогда или долгое время не реагировал. Второй вариант - это письма, которые можно отправить в министерство и дальше эти письма проходят семь кругов ада для того, чтобы на них кто-то ответил и очень часто люди там получают отписку.

"Долгое время была проблема коммуникаций пациентов и министерства, поэтому министр создает офис пациента в структуре Минздрава. Он отметил, что документы еще готовы не полностью. Офис создадут без дополнительного финансирования, для того, чтобы создать его у министерства есть все необходимое. Офис пациента будет возглавлять непосредственно министр. То есть, если какая-то жалоба попадает к офису пациента, далее формируется управленческое решение, которое министр подписывает", - говорит советник.

По его словам Это один из главных приоритетов для того, чтобы начать возвращаться к пациентам и в целом к гражданам лицом, а не только местом, которым министерство довольно часто возвращалось к людям, которым необходима была помощь.

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Государственные служащие Министерства здравоохранения просят премьер-министра Алексея Гончарука прекратить политическое давление со стороны команды нового министра и стать посредником в диалоге между ними.

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