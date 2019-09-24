В Минздраве "просят" уйти людей, которые пришли за Супрун - СМИ

24 сентября планируют уволить двух руководительниц директоратов министерства, указывает СМИ. ФОТО: УНИАН

В Министерстве здравоохранения пытаются уволить работников, которые пришли во время работы предыдущей министерки Ульяны Супрун.

Об этом сообщило медиа Lb.ua со ссылкой на свой источник во власти.

В качестве примера указывают то, что 24 сентября планируют уволить двух руководительниц директоратов министерства - директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко, гендиректорки медицинских услуг Оксану Сухорукову.

Литовченко заняла должность, победив на конкурсе в начале 2018. Сухорукова получила должность аналогично в ноябре 2018.

Другой источник указал, что обоим руководитель предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Литовченко информацию подтвердила, писать заявление не собирается.

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4 сентября Кабинет министров уволил Ульяну Супрун и ее заместителя Александра Линчевского.

Новым министром здравоохранения стала Зоряна Скалецкая.