В МинВОТ высказались об идее референдума

Зеленский назвал референдум "нормальным разговором с людьми". Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и его команда должны забыть об идее проводить референдум относительно одобрения "мирных договоренностей" с Россией.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак в эфире телеканала "Эспрессо".

"Думаю, что президенту Зеленскому и членам его команды надо понять, что предвыборная кампания президента закончилась. И сегодня выступает не "у Зеленского", а лицо, уполномоченное делать заявления. Не должно быть разночтений...

Считаю, что это была не идея Богдана, а они ее действительно обсуждали. Ее надо тихо похоронить и больше не вспоминать. Полномочия прописаны, это его конституционное обязательство - обеспечивать территориальную целостность, суверенитет и независимость. Пусть работает в этом направлении", - сказал Грымчак.

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Ранее глава Администрации президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что вопрос мирных соглашений с Россией может быть вынесен на референдум. Сам Зеленский заявил, что такой "не законодательный референдум, а информационный" проводить - это нормально.