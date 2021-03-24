В Минветеранов прокомментировали обнародование личных данных людей, записавшихся на вакцинацию

Опубликование личных данных людей объяснили "технической ошибкой". Фото: Reuters

Обнародование личных данных претендентов, подавших заявку на прививку остатками вакцин для медиков, произошло из-за технической ошибки.

Об этом заявила пресс-секретарь министра по делам ветеранов Оксана Химич.

Она пояснила, что в новости на сайте ведомства, которая касалась внеочередной вакцинации участников боевых действий, вместо ссылок на формы записи на вакцинацию случайно опубликовали ссылки на таблицы с базами данных людей, которые уже подали заявки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцинация остатками: как прививают вне очереди

"Наши ветераны попросили разъяснить, найти алгоритм куда им обращаться за остаточными дозами. Мы брали эту информацию с сайтов облгосадминистраций.

Есть региональные координаторы, которые определяет не Министерство ветеранов, и они дали ссылки, куда надо обращаться и вписывать свои данные. Мы собрали эти данные. Это какой-то технический сбой. Возможно у них какие то были открытые данные", - сказала Химич.

В Украине на вакцинацию от коронавируса записались 326 336 граждан. Большинство людей воспользовались мобильным приложением "Дія".