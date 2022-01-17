В МИД рассказали о плане мер по сдерживанию агрессивной политики РФ

Кулеба рассказал о пакете мер по сдерживанию России. Фото: Украинская правда

Украина вместе со странами Запада прилагает усилия для сдерживания России.

"Вместе с союзниками и партнерами мы тесно работаем над реализацией масштабного пакета по сдерживанию", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном на сайте немецкой газеты Bild.

Данный план включает три аспекта: дипломатию, работу над экономическими санкциями, а также углубление оборонного сотрудничества Запада с Украиной. Существенных подробностей на этот счет он не привел.

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Кулеба считает, что прошедшие на этой неделе переговоры России с представителями НАТО и США стали "кульминацией дипломатии сдерживания".

Россия допускает возможность развертывания наступательных вооружений в Украине, но при этом нападать РФ не собирается. "Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.