В МИД рассказали о плане мер по сдерживанию агрессивной политики РФ

Украина вместе со странами Запада прилагает усилия для сдерживания России.
"Вместе с союзниками и партнерами мы тесно работаем над реализацией масштабного пакета по сдерживанию", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном на сайте немецкой газеты Bild.
Данный план включает три аспекта: дипломатию, работу над экономическими санкциями, а также углубление оборонного сотрудничества Запада с Украиной. Существенных подробностей на этот счет он не привел.
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Кулеба считает, что прошедшие на этой неделе переговоры России с представителями НАТО и США стали "кульминацией дипломатии сдерживания".
Россия допускает возможность развертывания наступательных вооружений в Украине, но при этом нападать РФ не собирается.
"Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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