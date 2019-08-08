В МИД ответили на требование России

Василий Боднар. Фото: qha.com.ua

Задолженность Украины перед СНГ и отсутствие "официального сообщения" о выходе нашего государства из этой организации является откровенной манипуляцией.

"Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе из СНГ. Украина никогда не была членом Содружества, поскольку не подписала Устав СНГ. Мы были государством-учредителем и участником Содружества, и в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ", - заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, -пишет Укринформ.

По его словам, с 2014 года Украина прекратила уплату взносов в бюджет Содружества. С тех пор не подписывала ежегодных решений о едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов. Поэтому никакой "задолженности" не может существовать в принципе.

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"Украина максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ – в некоторых мероприятиях принимали участие только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты национальных интересов нашего государства. Следовательно, Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях", - пояснил Боднар.

Дипломат рассказал, что МИД отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах Содружества по квоте нашего государства, а в августе 2018 года было ликвидировано Постпредство Украины при Координационных институтах СНГ.

"Мы проводим масштабную инвентаризацию договоров, заключенных Украиной в рамках СНГ. А это около 240 документов. Уже приостановлено действие 15 сделок, которые не отвечают нашим национальным интересам, продолжается работа по прекращению действия еще более 70 соглашений. Но все, что отвечает нашим интересам, будет оставаться действующим", - подчеркнул замминистра. такая жесткая позиция Украины является абсолютно адекватной реакцией на несостоятельность СНГ хоть как-то реагировать на агрессию РФ против Украины, несмотря на то, что такие действия российской стороны грубо нарушили принципы, на которых в свое время создавалась Содружество", - отметил Василий Боднар.

Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств превысила 300 млн руб. (117,7 млн грн).

Размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ. Сейчас решение по этому вопросу не приняли. Украина с 2014-го взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы. В марте 2018-го глава МИД страны Павел Климкин заявил, что ведомство подготовило предложения по выходу Украины из СНГ. В апреле в прошлом году пятый президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода из уставных органов СНГ. Он также заявил, что Киев внимательно пересмотрит все международные договоры. После этого Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ. В августе 2018-го представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто. Контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.