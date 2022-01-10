В маске со стаканом воды: Зеленский поделился фото из рабочего кабинета

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 января, опубликовал фото из рабочего кабинета в своем Офисе.

На нем позирует в маске. Сидит за рабочим столом. Рядом - стакан с водой. Фото появилось в Instagram.

Автор: instagram.com/zelenskiy_official Президент Владимир Зеленский поделился фото из рабочего кабинет

"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году", - подписал фотографию Зеленский.

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Пользователи сети активно комментируют фотографию президента. Одни желают ему успеха в работе. Другие наоборот спрашивают, когда начнет работать, шутят по поводу новых налогов и стакана на столе.

4 января СМИ сообщали, что президент Зеленский приехал на курорт "Буковель" и разместился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel. В этом же отеле остановился Игорь Коломойский. Позже в сети появилось фото с отдыха главы государства вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Оба сидели за столом в кафе. Зеленский держал бутылку.