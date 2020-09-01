В Луцке депутат "Самопомощи" идет на выборы от "ЕС"

Вусенко подчеркнула, что депутаты от "ЕС" в Верховной Раде защищают язык, армию, сдерживают капитуляцию власти перед агрессором. Фото: facebook.com/Юлия Вусенко

Она отметила, что народные депутаты от "Европейской солидарности" в Верховной Раде защищают язык, армию, сдерживают капитуляцию власти перед агрессором

Депутат Луцкого городского совета из фракции "Самопомощь", волонтер Юлия Вусенко заявила о том, что будет баллотироваться на местных выборах от партии "Европейская солидарность". Об этом она написала на своей странице в сети Facebook.

"Я иду на местные выборы с партией "Европейская солидарность". На съезде сегодня была четко озвучена стратегия развития государства, а также представлено много энергичных специалистов изо всех уголков Украины. Именно политическая сила "Европейская солидарность" на местных выборах сплотит вокруг себя людей, которые по-настоящему переживают за будущее, а не развешивают билборды по всей стране!" – считает луцкая активистка.

Она отметила, что народные депутаты от "Европейской солидарности" в Верховной Раде защищают язык, армию, сдерживают капитуляцию власти перед агрессором.

"Местные выборы на Волыни имеют стратегическое значение для Украины. Наступление олигархата с российской агентурой на государственность Украины, сращение криминалитета с местными феодалами, а также последние события в соседней Беларуси побуждают к проактивным действиям.

Время давать отпор не только агрессору, но и тем, кто уже завтра хочет забрать нашу с вами свободу на Волыни, зацементировав свою власть", – предостерегает Юлия Вусенко.

"Пора дать по рукам тем, кто отбирает возможность честно работать и развивать бизнес, тем, кто сеет страх! Важно, чтобы в местных советах было побольше патриотических, опытных и способных менять ситуацию к лучшему", – убеждена Вусенко.

"Призываю всех, особенно тех, кто имеет опыт сотрудничества со мной как с депутатом или секретарем горсовета, присоединяться к борьбе за Волынь без преступного олигархата и дилетантства "новых", – пишет активистка.

"Я искренне верю, что именно наши команды принесут европейские стандарты жизни в каждый город и поселок", – отмечает Юлия Вусенко.

По ее убеждению, путь к победе преодолеет тот, кто не боится олигархов и их продажных медиа, не боится брать ответственность за себя и государство, не боится тяжелого труда.

Напомним, во время съезда партии отметили, что "ЕС" идет на местные выборы с командой патриотов, профессиональных, решительных и проевропейских лидеров, потому что от результатов этой кампании зависит судьба страны.