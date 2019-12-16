В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента

Автор: Тарас Подолян Микола Виговський

Общественный активист Николай Выговский считает резкие высказывания в адрес Владимира Зеленськаого, которые время от времени раздаются от лагеря Европейской Солидарности, нагнетанием истерии. Об этом он сказал в интервью журналу "Країна" комментируя высказывания депутата Софии Федины и волонтерки Маруси Зверобой. Против Софии Федины правоохранители в начале декабря открыли уголовное производство, а в доме волонтерки Маруси Зверобой ГБР и "Альфа" провели обыски.

"Я считаю, что группа Альфа не должна заниматься такими вещами. Они должны выполнять спецоперации в случае, например, теракта. На обыски Альфа привлекаться не должна. Каковы причины этого, я не знаю и не хочу их придумывать. Пусть это объясняет власть.

Маруся Зверобой

А высказывание Софии Федины - это нагнетание истерии. Я понимаю, что целились на избирателя, чтобы понравиться. Но это отвратительно и низко. Претензии по внешней политике понятны. Но это стиль ссор на базарах. Когда так высказываются лидеры мнений, меня это сильно беспокоит. Меня вообще смущает истерия, которую сейчас нагнетают из лагеря Европейской Солидарности придумывая для гаранта конституции много обидных прозвищ ", - отметил активист.

София Федина

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Комментируя предложение нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской ограничить свободу слова в Украине, Николай Выговский сказал:

"У нас, к сожалению, не работает институт политической ответственности. В государствах, где этот институт действует, чиновник, который позволяет себе такие резкие высказывания, должен сложить мандат. Потому что это абсолютно недопустимые выражения для народного депутата".

София Федина и Маруся Зверобой

Интервью с Николаем Выговским читайте в журнале "Країна".

2 декабря волонтер 41-летняя Елена Самбул, известная как Маруся Зверобой, пришла на допрос в Держбюро расследований. Его работники со спецназовцами СБУ 28 ноября обыскали ее дом. Изъяли три мобильных телефона, блокнот и два охотничьих ружья без патронов. Зверобой и народного депутата Софию Федину подозревают в угрозе убийством Владимиру Зеленскому. В октябре женщины в соцсети выложили видео, где комментируют визит президента в Золотое Луганской области и его спор с военными 26 октября. Федина, в частности, сказала: "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен. Ибо, как справедливо Маруся намекнула, там люди пережили страшные зверства и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством. Там случайно может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно. Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кто-то снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую ".