В кулуарах побили сумкой "слугу народа". Зрители допускают спланированную провокацию

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В кулуарах Верховной Рады сорвали брифинг народных депутатов от "Слуги народа". На председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиту Потураева напала скандальная активистка Ирма Крат.

Женщина выбежала к преспоинту и начала бить Потураева сумкой, сообщает "Укрінформ".

После этого Крат пыталась ссориться с депутатами по рынку земли, однако ее быстро задержали представители Управления государственной охраны и вывели из здания ВР.

"Она напала на меня и пыталась напасть на моих коллег из-за открытия рынка земли", - сказал Потураев.

"Это не журналистка", - пишет в Facebook журналист Алексей Братущак.

"Многие напишут: "Да она же не в себе, давно известно ". Считаю, что это спланированная акция, договорняк.

Цель которого, еще больше ограничить доступ журналистов в Раду. Забрать аккредитации у "не таких" журналистов и зачистить поле", - комментирует журналист Сергей Гришин.

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С 1 июля в Украине заработал рынок сельскохозяйственной земли. Теперь можно свободно покупать и продавать земельные участки. Мораторий действовал с 2001 года. Он позволял владельцам паев сдавать их в аренду по сниженным ценам.