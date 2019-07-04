В кресла могут вернуться 900 чиновников

В общем под закон о люстрации подпадают около 5 тыс. чиновников Януковича.

Если Конституционный суд признает закон об очищении власти неконституционным, на свои должности смогут вернуться более 900 люстрированных чиновников.

Об этом сообщила директор департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная, сообщает "Громадське радіо"

"В то время, как закон об очищении власти начал действовать, большинство топовых чиновников уволились по собственному желанию. Еще примерно 1000 человек были люстрированы. Сейчас в Едином государственном реестре лиц в отношении которых применен закон находятся более 900 людей. Если же закон отменят, то все эти лица смогут вернуться на государственные должности", - рассказала чиновник.

В общем под закон о люстрации подпадают около 5 тыс. чиновников Януковича.

Речь идет об судьях, прокурорах, руководящих должностях в министерствах и центральных органах исполнительной власти и лиц, которые были причастны к событиям на Майдане.

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Верховная Рада приняла закон "Об очистке власти" в сентябре 2014-го. Закон предусматривает ограничение права для чиновников режима Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет. 2015-го в КС поступило 2 представления от Верховного суда и одно от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Суд объединил 3 представления в одно производство.