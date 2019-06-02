В Кремле недовольны исключением Медведчука из переговорного процесса по Донбассу

Медведчука исключили из переговорного процесса по Донбассу. Фото: РБК

Дмитрий Медведев считает, что Украина может использовать для общения с Россией любые каналы. Однако "отрезать" те, что уже существуют, является "недальновидным".

В Москве считают, что такие решения являются "делом украинской власти", пишут росЗМИ.

Какие им удобны каналы, пусть такие и используют, - сказал он российский премьер.

Медведев также заявил, что "Моква не закрывала каналы общения". По его словам, если Киев захочет, то они "сможет их реанимировать". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже выразил по этому поводу "сожаление", и считает работу Медведчука "эффективной".

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24 мая лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не будет заниматься переговорами по Донбассу при президентстве Владимира Зеленского. В этом кум Путина "не видит смысла".