В Конституционном суде намекнули, что Зеленский - преступник

Президент Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого накануне. Фото: preisident.gov.ua

Конституционный суд заявил, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы своих полномочий и нарушил положения Конституции. Так в КС прокомментировали указ об отстранении председателя суда Александра Тупицкого.

"Издание президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность. Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля (статья 344 ) и вмешательство в деятельность судебных органов (статья 376)", - заявили в суде.

"Статьей 60 Конституции Украины установлено, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность. Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой Указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

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