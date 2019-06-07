В конце июня Фирташа могут экстрадировать в США

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ ждет начала судебного процесса в главном суде Вены 30 апреля 2015 года. Фото: nbcnews.com

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ может быть экстрадирован из Австрии в США в начале июля, Верховный суд республики признает действительным вердикт Высшего земельного суда Вены об экстрадиции.

Адвокат Фирташа Дэн Уэбб сообщил федеральный суд Чикаго о том, что оліхарга могут выдать американским властям через 7-10 дней после заседания Верховного суда Австрии, намеченного на 25 июня. Экстрадиция состоится, если Верховный суд признает действительным выдачу украинского бизнесмена Соединенным Штатам, передает телекомпания NBC.

"Хотя невозможно прогнозировать это бесспорно, австрийские адвокаты Фирташа считают, что Фирташ при нынешних обстоятельствах может быть экстрадирован уже в первую неделю июля", - приводит телекомпания извлечение из письма адвоката.

Он просит суд Чикаго отклонить обвинения, касающиеся подозрений о уголовные деяния бизнесмена. Фіпташ с 2014 года обвиняется в Америке в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.

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Апелляционный административный суд обязал Национальную комиссию по вопросам государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг выплатить 1,03 млрд грн газовой компании Дмитрия Фирташа. Компания олигарха является монополией на украинском рынке. Им принадлежат 20 облгазов.