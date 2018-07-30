В коалиции не видят проблемы, если Порошенко не пойдет на выборы

Президент Петр Порошенко амбиции выиграть второй раз, говорит нардеп Виктория Сюмар. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко выполнил свою историческую роль в стабилизации государства во время войны.

Об этом сказала народный депутат от "Народний фронт" Виктория Сюмар в интервью "Українська правда"

"Я не вижу проблемы, если Порошенко примет решение не баллотироваться в этой кампании. Свою историческую роль в стабилизации государства во время войны он явно выполнил.

Но, бесспорно, Порошенко является сильным политиком и, бесспорно, он имеет амбицию выиграть второй раз и получить срок президента. Это удавалось в Украине только одному кандидату - Леониду Кучме при чрезвычайно отличных обстоятельствах. Когда у Кучмы были и подконтрольные СМИ, когда интернет не был столь распространен, когда все олигархи сделали на него ставку и когда и запад, и восток его поддержали", - отметила она.

Гриценко сегодня самый большой конкурент для всех

Порошенко может попасть во второй тур, не исключает нардеп.

"Вспомните Кучму и его раскол оппозиции. Если он сможет распылить поля своих конкурентов, - спокойно может попасть. Это напрямую зависит от того, как себя поведут властные партнеры Порошенко, то есть Гройсман, Кличко и Яценюк. Если кто-то из них пойдет на выборы, то выйти во второй тур Порошенко будет почти невозможно", - пояснила Сюмар.

Также нардеп назвала самым большим конкурентом Порошенко экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

"Вообще Гриценко сегодня самый большой конкурент для всех, потому что во втором туре он выиграет и у Тимошенко, и у Бойко, и у Порошенко. Пока условный Вакарчук и Зеленский не вышли. Но, я так понимаю, что и у них тоже. Поэтому он сегодня является самой опасной фигурой для всех остальных именно через проекцию второго тура", - сказала парламентарий.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.