В Киевсовете создали семь фракций. Крупнейшие "ЕС" и "УДАР"

В состав всех фракций вошли 119 депутатов. Фото: kmr.gov.ua

В Киевском городском совете объявили о создании семи фракций.

Соответствующие представления политсил, представители которых избраны в Киевсовет на заседании зачитал секретарь городского совета Владимир Бондаренко, сообщает "УНИАН".

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Поступили представления об образовании:

- фракции "Единство" в которую вошли 14 депутатов, председателем избрали Александра Омельченко;

- фракции "Европейская солидарность" - 31 депутат, представитель - Владимир Прокопов;

- фракции "Слуга народа" - 12 депутатов, уполномоченное лицо - Евгения Кулеба;

- фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12 депутатов, представитель - Михаил Наконечный;

- фракции "Голос" - 9 депутатов, председатель - Григорий Маленко;

- фракции "ВО" Батькивщина "- 12 депутатов, глава - Денис Москаль;

- фракции "УДАР" Виталия Кличко" - 29 депутатов, сопредседатели - Дмитрий Белоцерковец и Валентин Мондриевский.

Таким образом, в состав всех фракций вошли 119 депутатов, крупнейшими являются "ЕС" с 31 депутатом и "УДАР" - с 29.

1 декабря началась первая сессия Киевсовета нового созыва в помещении столичной мэрии. Виталий Кличко принял присягу мэра Киева и получил от ТИК удостоверение городского головы.