В Киеве внимательно следят за местными элитами - Зеленский

Президент пообещал следить за унитарностью государства. Фото: Reuters

Центральная власть внимательно следит за местными элитами.

"Мы очень внимательно следим за тем, как формируются так называемые местные элиты и понимаем, что, к сожалению, не все и не всегда верно воспринимают реформу. Укрепление местного самоуправления не означает ослабление единства, ослабление унитарности нашего государства", - сказал президент Владимир Зеленский во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей, передает "Укрінформ".

Президент заявил, что попытки построения отдельного федерального княжества в пределах общины за счет местной собственности или местного бюджета будут получать жесткий отпор прежде всего от избирателей.

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Зеленский добавил, что в большинстве регионов Украины областные государственные администрации и областные советы сотрудничают на основе защиты и уважения жителей.

54,5% респондентов не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок. Опубликовали результаты опроса Киевского международного института социологии. Респондентам задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок. 37% респондентов поддерживают, не поддерживают - 54,5%.