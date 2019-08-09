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пятница, 09 августа 2019 11:08

В КГГА прокомментировали "обыски"

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В КГГА прокомментировали &quot;обыски&quot;
В постановлении неправильно указано принадлежность документов, доступ к которым получили следователи. ФОТО: Киеврада

Голосеевский райсуд Киева предоставил следователям временный доступ к вещам и документам в КГГА, а не право на обыск.

Речь идет о деле о возможной растрате средств во время строительства Большой кольцевой дороги.

"В Постановлении Голосеевского районного суда города Киева по строительству участка Большой кольцевой дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской речь идет исключительно о временном доступ к вещам и документам, а не о проведении обысков", - прокомментировали решение суда в КГГА.

И добавили, что в постановлении неправильно указали принадлежность документов, доступ к которым получили следователи.

"Владение документами, перечисленными в постановлении, не относится к компетенции Департамента экономики и инвестиций", - указали в администрации.

Ранее Голосеевской райсуд предоставил следователям Нацполиции временный доступ к вещам и документам в Департаменте экономики и инвестиций КГГА. Также им позволили изъять оригиналы вещей и документов.

Доступ предоставили в рамках дела о возможном присвоение, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом во время строительства участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.

По материалам следствия, сначала стоимость договора на стройработы составляла 375 600 000 грн. Победителем стало ООО "Эко-строй-трейд", которое должно работать по сниженной на торгах цене - 325 914 000 грн. Впрочем КГГА издала новое распоряжение, установив цену 1125000000 грн за 1,8 км дороги.

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