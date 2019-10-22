В касках и бронежилетах: нардепы с Сивохо поехали на Донбасс

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает сайт парламентского комитета.

"Впервые в истории украинского парламента выездное заседание продлится 5 дней.

Все это время комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. В тоже время побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне", - заявил председатель комитета, нардеп Дмитрий Лубинец.

Фото с пункта "Новотроицкое" опубликовал в Facebook советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

"Первый день выездного комитета ВР по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Много встреч и важных вопросов на сегодня.

Весь день в дороге. Общение - слово дня. С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона.

Дальше осмотр разрушенных и реконструированных зданий в Красногоровке, Марьинского района.

Буду держать в курсе", - написал Сивохо.

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