В каких областях самая высокая и самая низкая явка на выборах в ОТГ

Выборы продолжались до 20.00. Фото: УНИАН

Самая низкая явка на выборах в объединенные территориальные общины по состоянию на 15.00 была в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

С 8 до 20 часов продолжается голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав, сообщает УНИАН.

По состоянию на 12.00 явка составляла от 4,4% до 35% в разных регионах. На 15.00 - от 14% до 54%.

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Самая высокая явка по состоянию на 15.00 была в Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Волынской и Винницкой областях.

22 декабря проводятся местные выборы в объединенных территориальных общинах. Представители правоохранительных органов уже зафиксировали 47 нарушений в избирательном процессе.