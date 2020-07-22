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среда, 22 июля 2020 14:36

В Кабмине создали новое министерство: чем будет заниматься

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В Кабмине создали новое министерство: чем будет заниматься
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности возглавил вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Уруский Олег Семенович. Фото: facebook.com/home.urus

В Украине появилось Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Правительство приняло соответствующее решение на заседании 22 июля.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вопрос создания нового министерства назрел давно.

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"Важно расставить правильные приоритеты. Это должны быть новые подходы к развитию промышленности. В то же время работа в этом направлении не ограничится одним новосозданным министерством", - подчеркнул он.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности возглавил вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Уруский Олег Семенович.

У нас в стране уже работало Министерство промышленной политики Украины. Последний раз этот орган создали в 2012-м. Однако через 2 года его реорганизовали, присоединив к Министерству экономического развития и торговли.

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Дата
22
июля

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