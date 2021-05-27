В Кабмине сократят количество чиновников

Также в правительстве создадут новые подразделения. Фото: @KabminUA

В секретариате Кабинета министров уменьшат предельную численность работников на 10%. Об этом сообщил правительственный портал.

Вчера правительство приняло постановление "Некоторые вопросы секретариата Кабинета министров".

Этот акт начинает оптимизацию в аппаратах центральных органов исполнительной власти.

В частности, в секретариате конкретизируется структура директоратов, которые ответственны за формирование политики, и устраняется дублирование функций в подразделениях реализации политики.

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Также дополнительно создаются новые подразделения по вопросам санкционной политики, мобилизационной работы, внутреннего аудита, сообщили в правительстве.

Численность работников ориентировочно на 10% уменьшат после завершения организационно-штатных мероприятий в секретариате Кабмина.

20 мая Верховная Рада назначила трех министров - Виктора Ляшко министром здравоохранения, Александра Кубракова министром инфраструктуры, Алексея Любченко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.