В Кабмине сократят количество чиновников

В секретариате Кабинета министров уменьшат предельную численность работников на 10%. Об этом сообщил правительственный портал.
Вчера правительство приняло постановление "Некоторые вопросы секретариата Кабинета министров".
Этот акт начинает оптимизацию в аппаратах центральных органов исполнительной власти.
В частности, в секретариате конкретизируется структура директоратов, которые ответственны за формирование политики, и устраняется дублирование функций в подразделениях реализации политики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко анонсировал увольнения в Минздраве
Также дополнительно создаются новые подразделения по вопросам санкционной политики, мобилизационной работы, внутреннего аудита, сообщили в правительстве.
Численность работников ориентировочно на 10% уменьшат после завершения организационно-штатных мероприятий в секретариате Кабмина.
20 мая Верховная Рада назначила трех министров - Виктора Ляшко министром здравоохранения, Александра Кубракова министром инфраструктуры, Алексея Любченко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Комментарии