В Грузии российские политики напали на украинского нардепа

Еленский возмущен дерзким нападением на себя. ФОТО: spzh.news

Российские депутаты напали на украинского нардепа от партии "Народный фронт" Виктора Еленского после его выступления на акции протеста в Грузии.

Он заявил на митинге, что невозможно говорить о православной солидарности, пока одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы, сообщает пресс-служба партии.

После этого российские депутаты напали на Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ.

Пострадавший вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

Грузинская оппозиция обещала в пятницу вечером восстановить протестную акцию у здания парламента в центре Тбилиси.