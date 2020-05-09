В Грузии рассказали, что означает отзыв посла из Украины

Отзыв посла Грузии с Украины не повлияет на отношения между странами. Фото: Pravda.com

Отзыв посла Грузии с Украины из-за назначения Михаила Саакашвили не означает, что будут поставлены под сомнения дипломатические отношения и стратегическое партнерство между странами.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Интерфакс-Украина.

"Конечно же, мы отзываем посла, но это не значит, что поставим под сомнение или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от тех авантюристов, что сделать для того, чтобы защитить стратегические отношения и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков ", - подчеркнул Гахария.

Он добавил, что из-за "отдельно взятых безответственных политиков" отношения между Грузией и Украиной не окажутся под вопросом. В то же время, оценивая решение о назначении Саакашвили на пост главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, Гахария назвал это решение "непонятным".

"Непонятно, когда стратегический партнер назначает уже осужденного судебной системой и осужденного за тяжкие преступления человека на должность", - сказал он.

Гахария напомнил, что после того, как Саакашвили был назначен в свое время председателем Одесской областной государственной администрации, понадобились определенные усилия, чтобы вернуть после "определенных историй" отношения между Грузией и Украиной в нормальные рамки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ответил Грузии: Саакашвили - гражданин Украины

"Я лично был в это включен, лично посещал Киев, лично проводил встречи. Сейчас мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не смогли помешать нашим братским и стратегическим отношениям и не поставили под угрозу эти отношения. Это для нас самое важное", - сказал Гахария.

При этом он также выразил надежду, что Саакашвили не будет позволено вмешиваться во внутренние дела Грузии и Киева.

"Как смогут удержать Михаила Саакашвили от того, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии? Это меня очень интересует, и я буду за этим следить", - сказал премьер.

8 мая Грузия отозвала своего посла в Украине для консультаций. Причиной этого стало назначение бывшего президента Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.