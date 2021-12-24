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пятница, 24 декабря 2021 19:44

В Грузии призвали украинскую власть отказаться от политических преследований Порошенко

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В Грузии призвали украинскую власть отказаться от политических преследований Порошенко

Депутаты грузинского парламента и представители политических партий обратились к украинским властям с призывом отказаться от политических преследований пятого президента Петра Порошенко. Соответствующее письмо обнародовал на своей странице в сети Facebook Гиорги Вашадзе – депутат парламента Грузии, председатель политической партии "Стратегия Акмашенебели".

"Мы, депутаты парламента Грузии и представители политических партий, внимательно наблюдаем за развитием политической ситуации в Украине и присоединяемся к беспокойству наших западных партнеров и членов Европейского парламента относительно недавнего решения Офиса генерального прокурора выдвинуть подозрение бывшему президенту Украины Петру Порошенко по обвинению в государственной измене и финансировании терроризма", – говорится в письме.

Отмечается, что Украина и Грузия являются не только стратегическими партнерами, но и союзниками, которые сталкиваются с общими угрозами и вызовами со стороны России.

"Еще раз выражаем нашу полную и безоговорочную поддержку государству Украина, которое стоит перед растущей угрозой со стороны Российской Федерации. Украина и Грузия являются не только стратегическими партнерами, но и союзниками, которые сталкиваются с общими угрозами и вызовами со стороны России. В этой ухудшенной среде безопасности наши страны должны быть едиными и ни в коем случае не допускать внутренней нестабильности и какого-либо политически мотивированного преследования внутри страны. Поэтому мы призываем украинские власти отказаться от любых попыток возможного политически мотивированного преследования политических оппонентов", – подчеркнули грузинские политики.

"Сейчас мы видим очень тревожную ситуацию в Украине, когда бывшему президенту Порошенко выдвинули подозрение по обвинению в государственной измене и финансировании терроризма. Мы считаем, что преследования политического оппонента, которого все еще широко поддерживают как внутри страны, так и на международном уровне, не пойдет на пользу международному имиджу Украины, тогда как Запад сейчас упорно работает, чтобы помочь Украине защитить ее территориальную целостность и суверенитет. Стоит отметить, что мы знаем президента Порошенко как политика, который активно боролся против российской агрессии как на внутреннем, так и на всех международных уровнях", – отметили грузинские деятели.

"Только развитие наших стран на основе верховенства права и защиты прав человека приблизят нас к процессу интеграции в НАТО и ЕС и поможет нам защитить наши страны, наших людей и наше европейское будущее", – подытожили грузинские политики.

Обращение подписали Гиорги Вашадзе, депутат парламента Грузии, председатель политической партии "Стратегия Акмашенебели", Хатуна Самнидзе, депутат Парламента Грузии, председатель Республиканской партии, Тамар Кекенадзе, председатель политической партии "Свободные демократы", Паата Манджгаладзе, депутат парламента Грузии, генеральный секретарь политической партии "Стратегия Акмашенебели", Теон Акубардиа, депутат парламента Грузии, политическая партия "Стратегия Акмашенебели", Тариель Накаидзе, независимый депутат парламента Грузии, Серго Чихладзе, руководитель аппарата политической группы "Группа реформ" парламента Грузии.

17 декабря у Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить пятому президенту, нардепу Петру Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто.

Потом в Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом".

21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии".

Порошенко вернется в Украину по окончании отпуска, сообщил его адвокат.

5 канал
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Дата
24
декабря

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