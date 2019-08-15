В ГПУ не отрицали, что купюры для заместителя министра были не настоящие

Уголовный кодекс предусматривает изготовление имитационных купюр.
Об этом сказал вечером журналистам прокурор Генпрокуратуры Денис Иванов, который допрашивал заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.
На вопрос об изъятых деньгах, которые якобы ложные, прокурор ответил:
"Если вы знаете Уголовно-процессуальный кодекс, то он предусматривает изготовление имитационных средств для передачи. Относительно конкретного следственного действия не могу пока разглашать сведения досудебного расследования"
"Было сообщено о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса. Это мошенничество, завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах. Было изъято 450 тысяч долларов. Тремя траншами.
Вся остальная информация, я ограничен в ее разглашении, предупрежден об уголовной ответственности. Завтра будет решаться вопрос об избрании меры пресечения непосредственно по месту нахождения органа досудебного расследования. Следователи будут обращаться в суд", - рассказал он.
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"Принимались средства на воздействие отдельных министерств на согласование проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений. Это было один из вопросов.
Другое - решение гражданского иска в Верховном суде. Прошу отнестись с пониманием, еще продолжаются первоочередные следственные действия. Вчера только прошли первые задержания, дайте работать пожалуйста", - также добавил прокурор. Он не исключил и то, что арест будет домашним.
Судьбу Грымчака будут решать в Чернигове.
Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке в более $1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений.
Адвокат Татьяна Матяш заявила, что деньги, изъятые и обнародованы правоохранителями вроде как взятка, были не настоящие, а сувенирные.
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