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вторник, 13 августа 2019 15:52

В Госдуме РФ указ Зеленского о гражданстве назвали провокацией

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В Госдуме РФ указ Зеленского о гражданстве назвали провокацией
В Госдуме РФ нервно оценили указ Зеленского о гражданстве ФОТО: https://russian.rt.com

Указ Президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры получения украинского гражданства для россиян в Госдуме РФ назвали провокационным.

Об этом заявил Член комитета государственной думы по международным делам России Антон Морозов, сообщает RT.

По мнению российского политика, этот шаг гаранта Украины носить политический характер.

"Я думаю, что это звучит несколько провокационно... Не очень понятно с практической точки зрения, как это будет применяться, поскольку у нас такой ответственности и по закону преследования по политическим мотивам не предусмотрено", — отметил Морозов.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, что предполагает упрощение процедуры получения гражданства для лиц, которые встали на защиту нацбезопасности Украины. А также гражданам России, которых преследуют из-за политических убеждений.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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