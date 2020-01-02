В Госбюро расследований заявили, что провалили свою работу

ГБР раскритиковало свою работу. Фото: Корреспондент

В Государственном бюро расследований признались, что в 2019 году не справились со своими задачами.

"Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В ГБР также пригласили общественность для обсуждения путей преодоления "кризисных явлений" и повышения эффективности работы ведомства.

"Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем содержательную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др.", – отметили в Госбюро.

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27 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с занимаемой должности руководителя ГБР Романа Трубу.