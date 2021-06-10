В "Голосе" говорят о рейдерстве

В партии происходят "зачистки", заявляет Устинова. Фото: @GolosZmin

Партия "Голос" пытаются рейдернуть. Об этом заявила в Facebook народный депутат Александра Устинова.

Депутат заявила, что рейдерством занимается действующая глава партии Кира Рудык.

Устинова заявила, что за последний месяц председателем партии "и ее пособниками из политсовета" были уволены руководители "неугодных" областных ячеек в Днепре, Черновцах, Херсоне.

"Такие себе "зачистки" перед съездом.

На их место были назначены помощники Киры Рудик, которые имеют такое отношение к городу, как я к Марсу. Вот например, вместо Алексея Поповича, который с нуля еще до парламентских выборов создавал ячейку, был назначен Владислав Шелоков - помощник Киры.

Но это еще только начало. За последний месяц было создано еще пять новых ячеек- "пустышек", где руководителями стали депутаты Киевсовета от "Голоса" - Вася Попатенко (Луганская ячейка) и Зоя Ярош (Николаевская ячейка). Эти депутаты - верные штыки руководителя киевской ячейки, которой кстати руководит Рудык, так как она председатель и киевской организации, и партии.

Именно они голосовали за все одиозные дерибаны земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов и их добавлял Голос", - заявила Устинова.

Ранее депутат Соломия Бобровская заявила, что 10 народных депутатов из фракции "Голос" будут решать относительно дальнейшего пребывания в партии.

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7 июня волонтер Сергей Притула оставил "Голос". Заявил, что "партийные ряды начали "очищать" от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса". В партии после заявления Притулы сообщили, что "личные амбиции Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью". Фракция "Голос" в Верховной Раде насчитывает 20 депутатов. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году список партии возглавлял Святослав Вакарчук. В прошлом году в июне он сложил мандат. В марте 2020-го партию возглавила Кира Рудык.