В "Голосе" говорят о рейдерстве

 
Ексклюзивы
1/5
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Просмотров: 207
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 1215
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1197
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
1 Просмотров: 315
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 288
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Просмотров: 99
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1188
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 333
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 630
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 558
Фото
Все фото
15
4
3
10
3
Зеленский съездил на передовую
Зеленский съездил на передовую
СБУ обыскала &quot;Партию Шария&quot;
СБУ обыскала "Партию Шария"
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Порошенко рассказал об &quot;одышке&quot; Зеленского на велотренажере
Порошенко рассказал об "одышке" Зеленского на велотренажере
Видео
Все видео
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Нардепа поймали на горячем
Нардепа поймали на горячем
Показали ночной клуб сына Януковича
Показали ночной клуб сына Януковича
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 108
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 288
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Просмотров: 99
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1188
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 396
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 11:55

В "Голосе" говорят о рейдерстве

  Комментировать
В &quot;Голосе&quot; говорят о рейдерстве
В партии происходят "зачистки", заявляет Устинова. Фото: @GolosZmin

Партия "Голос" пытаются рейдернуть. Об этом заявила в Facebook народный депутат Александра Устинова.

Депутат заявила, что рейдерством занимается действующая глава партии Кира Рудык.

Устинова заявила, что за последний месяц председателем партии "и ее пособниками из политсовета" были уволены руководители "неугодных" областных ячеек в Днепре, Черновцах, Херсоне.

"Такие себе "зачистки" перед съездом.

На их место были назначены помощники Киры Рудик, которые имеют такое отношение к городу, как я к Марсу. Вот например, вместо Алексея Поповича, который с нуля еще до парламентских выборов создавал ячейку, был назначен Владислав Шелоков - помощник Киры.

Но это еще только начало. За последний месяц было создано еще пять новых ячеек- "пустышек", где руководителями стали депутаты Киевсовета от "Голоса" - Вася Попатенко (Луганская ячейка) и Зоя Ярош (Николаевская ячейка). Эти депутаты - верные штыки руководителя киевской ячейки, которой кстати руководит Рудык, так как она председатель и киевской организации, и партии.

Именно они голосовали за все одиозные дерибаны земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов и их добавлял Голос", - заявила Устинова.

Ранее депутат Соломия Бобровская заявила, что 10 народных депутатов из фракции "Голос" будут решать относительно дальнейшего пребывания в партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Социологи показали рейтинги партий

7 июня волонтер Сергей Притула оставил "Голос". Заявил, что "партийные ряды начали "очищать" от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса". В партии после заявления Притулы сообщили, что "личные амбиции Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью".

Фракция "Голос" в Верховной Раде насчитывает 20 депутатов.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году список партии возглавлял Святослав Вакарчук. В прошлом году в июне он сложил мандат.

В марте 2020-го партию возглавила Кира Рудык.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "Голосе" говорят о рейдерстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 7758
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 5238
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 3960
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 2817
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
5
 Просмотров: 2548
Политика
"Запакуем в автобус и вывезем" - мэр оскандалился заявлением о ромах
"Запакуем в автобус и вывезем" - мэр оскандалился заявлением о ромах Просмотров: 45
"УЕФА прогнулось под Россию" - сети свирепствуют
"УЕФА прогнулось под Россию" - сети свирепствуют Просмотров: 126
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
 Просмотров: 522
"Экономическое оружие Кремля" - Шмыгаль о "Северном потоке-2"
"Экономическое оружие Кремля" - Шмыгаль о "Северном потоке-2" Просмотров: 81
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ 2 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
10
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
Голосов: 7262
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть