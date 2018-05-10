В Германии проходит встреча Порошенко, Меркель и Макрона

Петр Порошенко встречается с лидерами Франции и Германии. Фото: УНИАН

В немецком городе Аахене проходит встреча президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает УНИАН.

Порошенко первым прибыл к городской ратуше, в здании которой проходят переговоры. Через некоторое время к ратуше прибыли Меркель и Макрона. Встреча продлится до начала церемонии вручения президенту Франции премии Карла Великого. Ожидается, что лидеры трех стран обсудят состояние выполнения Минских договоренностей и ход реформ в Украине.

Розпочав зустріч з Президентом Франції @EmmanuelMacron та Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель pic.twitter.com/dMZc9hdj9o — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 мая 2018 г.

Прогнозируется, что темы разговора будут сосредоточены на ситуации с НАБУ, Антикоррупционным судом и случаи злоупотребления властью в Украине.

Также Киев хочет заручиться поддержкой западных лидеров в своем видении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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