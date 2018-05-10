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четверг, 10 мая 2018 13:57

В Германии проходит встреча Порошенко, Меркель и Макрона

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В Германии проходит встреча Порошенко, Меркель и Макрона
Петр Порошенко встречается с лидерами Франции и Германии. Фото: УНИАН

В немецком городе Аахене проходит встреча президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает УНИАН.

Порошенко первым прибыл к городской ратуше, в здании которой проходят переговоры. Через некоторое время к ратуше прибыли Меркель и Макрона. Встреча продлится до начала церемонии вручения президенту Франции премии Карла Великого. Ожидается, что лидеры трех стран обсудят состояние выполнения Минских договоренностей и ход реформ в Украине.

Прогнозируется, что темы разговора будут сосредоточены на ситуации с НАБУ, Антикоррупционным судом и случаи злоупотребления властью в Украине.

Также Киев хочет заручиться поддержкой западных лидеров в своем видении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Лидеры договорились провести следующий юбилейный 20-й саммит Украина - Европейский союз летом 2018 года в Брюсселе.

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