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понедельник, 10 января 2022 15:36

В Германии ответили на призыв украинского посла начать снабжать оружием

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В Германии ответили на призыв украинского посла начать снабжать оружием
В Германии отказались изменить свою позицию. Фото: Pexels

В правительстве Германии ответили на призыв посла Украины Андрея Мельника предоставить оборонное оружие.

Сказали, что Германия уже помогает Украине в военной сфере. Государство не будет менять свою политику, передаёт Укрінформ.

"Независимо от нашей ограничительной политики по экспортному контролю, фактом является то, что мы оказываем Украине многостороннюю поддержку. В том числе и в военной отрасли", - сказала спикер МИД Германии Андреа Зассе на брифинге.

Она упомянула строительство госпиталя в Украине, поставки медицинского оборудования и санитарных материалов, лечение раненых украинских военнослужащих.

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Представитель федерального правительства Кристиане Гоффманн повторила позицию официального Берлина, что конфликт вокруг Украины должен быть урегулирован исключительно политическими средствами. Она акцентировала на поддержке Германией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Германия должна обеспечить Украину оборонным вооружением. Она отвечает за безопасность нашего государства, сказал посол Андрей Мельник в комментарии газетам немецкой медиагруппы Funke. Добавил, что Германия несет такую ​​же историческую ответственность за Украину, как и за Израиль.

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Дата
10
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