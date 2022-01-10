В Германии ответили на призыв украинского посла начать снабжать оружием

В Германии отказались изменить свою позицию. Фото: Pexels

В правительстве Германии ответили на призыв посла Украины Андрея Мельника предоставить оборонное оружие.

Сказали, что Германия уже помогает Украине в военной сфере. Государство не будет менять свою политику, передаёт Укрінформ.

"Независимо от нашей ограничительной политики по экспортному контролю, фактом является то, что мы оказываем Украине многостороннюю поддержку. В том числе и в военной отрасли", - сказала спикер МИД Германии Андреа Зассе на брифинге.

Она упомянула строительство госпиталя в Украине, поставки медицинского оборудования и санитарных материалов, лечение раненых украинских военнослужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол советует не ждать от Германии поставок оружия

Представитель федерального правительства Кристиане Гоффманн повторила позицию официального Берлина, что конфликт вокруг Украины должен быть урегулирован исключительно политическими средствами. Она акцентировала на поддержке Германией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Германия должна обеспечить Украину оборонным вооружением. Она отвечает за безопасность нашего государства, сказал посол Андрей Мельник в комментарии газетам немецкой медиагруппы Funke. Добавил, что Германия несет такую ​​же историческую ответственность за Украину, как и за Израиль.