В Евросоюзе отреагировали на нападение на съемочную группу "Схем"

В Евросоюзе обеспокоены нападением представителей государственного Укрэксимбанка на съемочную группу программы "Схемы".

ЕС придает огромное значение безопасности журналистов, заявил 6 октября представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано, передает "Европейская правда".

"Сообщения о нападении на журналистов-расследователей вызывают беспокойство. Они должны чувствовать себя в безопасности и иметь возможность свободно выполнять работу. Насилие в отношении журналистов необходимо тщательно расследовать", - отметил Стано.

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В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.

В Укрэксимбанка обвинения отвергали. Уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.