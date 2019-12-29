В "Европейской Солидарности" призвали президента исключить экс-беркутовцев из списка на обмен

Нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала Зеленского не передавать экс-беркутовцев России. Фото: volyn.com

Обмен экс-беркутовцев, которые обвиняются в убийстве евромайдановцев, ставит под угрозу ключевое уголовное дело Майдана - расстрел 47 героев Небесной Сотни.

После обмена будет невозможно доказать их вину в убийствах. Об этом написала нардеп от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

"Действия Генерального прокурора создают катастрофический прецедент, когда в ручном режиме разваливается судебный процесс из-за незаконного письменного указания прокурорам поддержать требования стороны защиты подозреваемых.

Это в то время, когда Российская Федерация фактически нарушает условия, относительно "обмена всех на всех", ведь вопреки договоренностям отдают только граждан Украины, которые находятся в плену террористических организаций ДНР/ЛНР, без включения в список крымчан и украинцев, содержащихся в России", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп отмечает, что таким образом, в украинском обществе искусственно создается конфликт между потерпевшими по делам Майдана и родственниками заложников Кремля, конфликт между правосудием и свободой.

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"Публично требую от президента Украины Владимира Зеленского: Исключить подозреваемых сотрудников Беркута в деле расстрела 47 героев Небесной Сотни из списка обмена до момента вынесения приговора по последним.

От Генерального прокурора и группы прокуроров в суде: Соблюдать закон, Генеральному прокурору прекратить давление и не нарушать процессуальную независимость прокуроров; Прокурорам Генеральной прокуратуры: не выполнять преступных указаний, выполнять возложенные на вас Конституцией требования представлять от имени государства обвинение в суде, защищать права потерпевших и общества в делах расстрелов мирных протестующих во время Революции Достоинства ", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев. Люди дежурили там всю ночь и остаются до сих пор. Несмотря на это экс-беркутовцев все же вывезли из СИЗО для участия в обмене.