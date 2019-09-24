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вторник, 24 сентября 2019 17:25

В Европарламенте создали группу "друзей Украины"

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В Европарламенте создали группу &quot;друзей Украины&quot;
"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был на повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос". ФОТО: Deutsche Welle

В новом созыве Европейского парламента создали неформальную группу "друзей европейской Украины". К ней присоединились 50 депутатов из 6 фракций.

Учредительное собрание провели 24 сентября, передает Deutsche Welle.

Своими главным целями группа называет политическую поддержку Украины и экономическую интеграцию страны в ЕС.

"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был на повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - отметил литовский политик Пятрас Ауштрявичюс.

На заседание также пришли украинские депутаты. В частности депутат "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутаты "Слуги народа" Вадим Галайчук и Мария Мезенцева.

Говорили о "формуле Штайнмайера", ситуации с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, производстве касательно спикера парламента 8-го созыва Андрея Парубия.

Докладчик Европарламента по вопросам Украины Михаэль Галер поинтересовался, чего ждать от избирательного законодательства после вето Владимира Зеленского на избирательный кодекс с открытыми списками.

"Мы верим, что процедуры голосования являются слишком сложными. Их надо упростить, нужно сделать более легкой процедуру изменении избирательного адреса для людей. Надо сделать (голосования. - Gazeta.ua) намного легче для наших граждан за рубежом", - сказал Галер.

В предыдущем созыве Европарламента также работала неформальная группа "друзей Украины".

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