В этом году в Украину не пустили более 6 тыс. россиян

Пограничники реагировали на угрозы наращивания Россией военного присутствия вблизи Украины.

В этом году пограничники не пустили в Украину 6,4 тыс. граждан РФ.

Отчет опубликовала Государственная пограничная служба.

В пропуске в Украину охранники границы отказали более 42 тыс. человек, показатель вырос в 1,7 раза. В частности, по поддельным документам пытались пересечь госрубеж 1,2 тыс. нарушителей. Более 15% лиц, непропущенных в Украину – граждане РФ.

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Пограничники не пропустили в Украину 8,8 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году.

Задержали 12,3 тыс. нелегальных мигрантов. Из них более 1,3 тыс. за попытку незаконного пересечения границы и 10,8 тыс. за нарушение правил пребывания в Украине.

В этом году Госпогранслужбе пришлось не только противодействовать нелегальной миграции, контрабанде оружия, наркотикам, незаконному перемещению товаров через границу.

Пограничники принимали участие в мероприятиях по противодействию распространению пандемии, реагировали на угрозы по наращиванию Россией военного присутствия вблизи Украины и миграционному кризису на границе между Беларусью и ЕС, сообщили в ведомстве.

В ноябре петиция Сергея Стерненко об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора РФ набрала необходимые 25 тыс. голосов поддержки. Президент Владимир Зеленский передал петицию в правительство, СНБО и СБУ.