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пятница, 15 ноября 2019 12:35

В "ЕС" требуют от СБУ расследовать "государственную измену" Ермака

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Экс-министр по делам ветеранов, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз направила обращение к председателю СБУ относительно необходимости осуществить всестороннее расследование деятельности помощника президента Украины Андрея Ермака.

Об этом Фриз написала на своей странице в Facebook.

По словам депутата, Ермак "вводил в заблуждение наших международных партнеров, чем не только всколыхнул мировое сообщество, но и создал основания для подрыва доверия к Украине на международной арене".

"Такие действия и использование им в своей риторике очевидно прокремлевских месседжей в то время, когда наше государство дает мужественный отпор российскому агрессору, могут расцениваться как такие, что подпадают под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины – государственная измена", – заявила Фриз.

В своем обращении Фриз просит СБУ провести полную проверку личности Ермака и возможности связи такого лица с политически заинтересованными представителями Российской Федерации как государства-агрессора.

Также в обращении содержится просьба "в пределах своей компетенции провести проверку по факту совершения Ермаком деяния, по своему характеру несущего угрозу государственному суверенитету, национальной безопасности, конституционному строю и территориальной целостности Украины, с последующим привлечением лица к уголовной ответственности".

"И напоследок, получая определенную должность и становясь публичной персоной, мы одновременно берем на себя немалую ответственность за свои дальнейшие действия, поступки, слова, которые с момента получения должности уже выносятся на обозрение общества и получают определенный "удельный вес". Ложь Андрея Ермака не может остаться безнаказанной, а лицо, которое дискредитирует Украину, не имеет никакого морального права занимать должность помощника президента Украины", – заявила Фриз.

"Поэтому ждем ответа и соответствующих мер реагирования со стороны СБУ", – подытожила депутат и обнародовала фото обращения.

 
 
 

Напомним, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз 13 ноября заявила, что советник президента Зеленского Андрей Ермак, который фактически выполняет функции теневого министра иностранных дел и ведет переговоры с международными партнерами Украины, должен быть смещен со своей должности.

12 ноября помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что никогда не называл пятого президента Украины Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе, а лишь обсуждал во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером возможную причастность Порошенко к коррупционным скандалам.

Тем временем из публикации закрытых показаний поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора перед Конгрессом стало известно, что новая власть, в частности, именно Ермак считает Порошенко виновным в смертях на Донбассе.

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Дата
15
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